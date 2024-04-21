Генералы в доле: Почему Пентагону выгодно покупать пакет ржавых гаек за 90 тыс долларов Аналитик и публицист Александр Роджерс — о разборках конгрессменов с армейцами, которые продают Штатам чугунные гайки по цене бриллиантовых и подъедают деньги на другие программы. 20 апреля, 21:25 На что у США не хватает денег. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Хорошего эксперта отличает готовность читать длинные скучные доклады и слушать не менее длинные и не менее скучные слушания в Конгрессе США. Например, комитета по обороне (U.S. House Armed Services Committee). Хотя иногда они там выдают такие перлы, после которых в цирк уже ходить нет никакого смысла.

Например, бравурные заявления типа: "Что бы китайцы ни делали со своей армией, у них нет наших частных производителей и нашего уровня инноваций". О, эти знаменитые американские инновации! Закруглённые уголки у танков и места для трансгендеров в БМП.

И, как по мне, то именно частные производители вооружений, пилящие огромные государственные бюджеты на разработку "вундервафель" и продающие молоток по цене вертолёта (об этом отдельно чуть позже) — это одна из главных, если не самая главная, проблема США. Ни у одной другой страны мира нет такого огромного и неэффективно используемого (слава Айн Рэнд!) военного бюджета.

Или заявления вида: "Китай в любой момент может попытаться на нас напасть, поэтому мы должны быть готовы к отражению агрессии и для этого окружили его со всех сторон своими базами".

Как обычно, злодеи агрессивно располагают свои страны поблизости от мирных американских военных баз. И ведь когда они такое произносят, у них даже глаз не дёргается (у меня дёргается) от очевидности несомой ими лицемерной ахинеи.

Частично "летает"

"Такие самолёты США не могут продать даже Киеву". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Дальше идёт заготовленный генералом спич, какие американские ВВС великие, могучие, готовые в любой момент отразить любую агрессию, наказать супостатов и настолько страшные, что, только глядя на них, уже у всех отпадает желание нагадить США (так-то все хотят, но боятся, разумеется).

Вот только потом начинаются практические вопросы типа: "А сколько процентов самолётов у вас в полной боевой готовности?", и раздаётся тихий, на грани слышимости, резко поскромневший шёпот: "29%".

После чего пытается оправдаться и говорит: "Ещё примерно 25% находятся в состоянии частичной готовности и могут выполнять часть функций". Причём каких именно функций — не уточняет. Может, можно бутылку пива о шасси открыть, а может, можно под крылом от солнца спрятаться — чем не "частичная пригодность"?

Отдельно понравился момент обсуждения, где какой-то конгрессмен говорит: "Послушайте, я понимаю, что мы списываем эти самолёты, потому что они древнее окаменелых останков мамонтов, но, может, мы могли бы их кому-то продать?" Военные в ответ говорят что-то типа: "Но кому такое можно продать? Мы бы и рады, но никто не хочет". И законодатель в ответ: "Давайте их продадим Украине, они всё заберут". На что генерал отвечает, что такое не нужно даже Киеву.

В общем, Украина в их представлении — это место, куда можно сбывать любой неликвид. Очередной повод для гордости для киевского режима. И красной нитью через все обсуждения проходит: "Где взять денег? У нас проблемы с деньгами!"

На что у США нет денег

Денег нет на программы разработки перспективных вооружений, их порезали или закрыли целый ворох. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Денег нет на программы обновления ядерной триады (в частности, перерасход средств на проект "Сентинелей", который в результате оказался на сегодняшний день недееспособным). Денег нет на программы разработки перспективных вооружений, их порезали или закрыли целый ворох. Денег нет на возобновление запасов, потраченных на помощь Украине (и один из генералов такой с надеждой в голосе: "Может, хоть примут этот билль на 61 миллиард, может, мы хоть тогда частично закупимся").

Денег нет на зарплаты — поэтому один из законопроектов состоял в том, чтобы часть нацгвардии использовать в качестве дешёвой рабочей силы для проектов военно-космических войск (что вообще-то противоречит Конституции США). Денег нет даже на обеспечение военнослужащих надлежащим жильём.

Один из генералов охарактеризовал ситуацию с жильём: "Не критическая, но сложная" (хотя, насколько я знаю, ряд старых военных баз признаны непригодными для жилья из-за ветхости, грибков, антисанитарии и прочих аналогичных проблем). При этом конгрессвумен озвучила, что некоторые военные вынуждены покупать бутилированную воду, потому что нормальной питьевой воды на их базах нет. На что последовал ответ: "Мы ждём, когда разработают стандарт для питьевой воды, но пока на это не выделены деньги". То есть бюрократия плюс тотальный дефицит денег.

Также прозвучало, что закрывают военный аэродром в Южной Каролине, и в этом округе будет тотальная безработица, потому что эта военная база была там единственным источником доходов.

Следующей озвученной темой было: "Год назад у нас было на семь эскадронов самолётов меньше, чем нужно, а в этом году мы были вынуждены вместо наращивания количества сократить их ещё на десять эскадронов (звеньев)".

Эпичный вопрос конгрессмена армейцам — почему гайки из чугуна в пакетике стоят 90 тыс. долларов. Видео © Telegram / Карманов без Китая

Ну и, конечно, звездой заседания был конгрессмен Вальц, который достал из кармана пакетик с гайками и спросил генералов, сколько он стоит. Теперь по Сети гуляет видеоролик-анекдот огненных разборок конгрессменов с армейцами. — Это чего вот? — Ну... Пакетик с гайками. — А зачем в армии гайки из платины, притом, видимо, с плутонием и рубидиевой инкрустацией по кантику? — Эммм... Это обычные гайки из чугуния. — О, отлично. Теперь призовой вопрос — почему они тогда стоят в закупке 90 тысяч долларов за этот вот пакетик? — Так вышло. — ... — (кивает) ...Да.

Те не смогли ответить, и оказалось, что эти гайки по документам стоят 90 тысяч долларов (вот где масштаб попила!). Генералы согласились, что "это слишком много", но они ничего не могут с этим сделать. Частные компании, имеют право. Рыночек порешал, вы в курсе.

То есть налицо дичайшая коррупция, закупки из одного источника (никаких конкурсов, никаких тендеров), но никто ничего не будет делать. Потому что генералы в доле, вот почему. Поэтому потрясли гайками — и плавно перешли к теме недостатка добровольцев для службы в армии. Гайки и дальше продолжат столько стоить.

Чтобы вопросы по поводу "Куда исчезают наши деньги?" не возникали и дальше, последовал достаточно продолжительный рассказ о том, что Путин наступает на США через Европу по суше, а в это время Китай активно захватывает космическое пространство. Самое время копать бункеры (благо сериал по "Фоллауту" вышел), чтобы прятаться от проклятых коммунистов под землю.

Судя по общему настрою и выводам, они бы с радостью тратили на вооружения в разы больше, но нечего тратить — денег нет. Именно поэтому я достаточно скептически отношусь к тому, что удастся развести Конгресс на 61 миллиард долларов "для Украины". Даже в виде кредита. Впрочем, мы об этом узнаем уже скоро, ибо голосование о помощи нацистам назначено на день рождения Гитлера, что весьма символично.

Авторы Александр Роджерс