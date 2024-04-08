Или ишак, или падишах: Почему НАТО надеется обнулить 100 киевских млрд евро до лета Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, чем закончилась встреча министров иностранных дел в Брюсселе и почему призрачная помощь Киеву отложена в долгий ящик. 7 апреля, 21:25 Генсек НАТО Йенс Столтенберг отложил помощь для Киева. Обложка © TASS / Johanna Geron

Несколько дней назад прошёл очередной саммит стран НАТО. На котором генсек организации Йенс Столтенберг заявил о двух моментах. Первый: Украину обязательно примут в НАТО. Потом. Когда-нибудь. Никто не может сказать когда. Ослам ведь нужна морковка.

Второй: предложил создать фонд помощи Украине в размере 100 миллиардов евро. Потом. Когда-нибудь. Никто не может сказать когда. Ослам ведь нужна морковка.

Относительно фонда на сотню миллиардов. Влиятельный портал Politico пишет, что это предложение было неожиданностью для всех участников и Столтенберг вывалил его как снег на голову. Никаких предварительных переговоров и договорённостей на этот счёт не проводилось, и больше всего похоже, что это была персональная "гениальная идея" пожилого завсегдатая гей-парадов.

А следом и Reuters пишет, что министры иностранных дел НАТО встретились в Брюсселе, чтобы обсудить оказание долгосрочной помощи Украине, включая инициативу Столтенберга о создании фонда в размере €100 млрд. Но по итогам встречи генсек альянса Йенс Столтенберг ограничился заявлением, что решение может быть принято на июльском саммите стран – членов НАТО, а точную сумму ещё предстоит утвердить.

Тут невольно вспоминается анекдот про гипнотизёра, который пытался заставить соседа играть на баяне. И сцена, где сосед пробует растянуть батарею отопления с криком "Ну нет у меня баяна".

Ну нет у Евросоюза лишних 100 миллиардов. И у США нет лишних 60 миллиардов. Поэтому и возможное голосование о выделении Украине уже даже не "помощи", а кредита, которое должно было пройти в Конгрессе 9 апреля, снова отложили на неопределённый срок.

А там, к июлю, может, уже и не понадобится ничего решать. Строго как у Ходжи Насреддина: сдохнет или Зеленский, или Украина.

Ах, да! Там же ещё выборы в Европарламент в начале лета, так что к следующему саммиту НАТО состав участников может весьма значительно поменяться — в структуры Еврокомиссии могут обильно войти евроскептики. И тогда будет вообще совсем другой расклад.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Опять же, к июлю Российская армия может уже взять Харьков и быть на подступах к Одессе (как вариант). Зачем тогда давать ценные ресурсы киевскому режиму, который уже сегодня в лице отдельных персонажей активно мажет лыжи бежать, куда можно, — кто в Лондон, а кто и в Молдавию.

"Поэтому вы там как-то сами, дорогие украинцы. А мы вас обязательно поцелуем. Потом. Если захотите". Ну нет у Коллективного Запада денег. Нет денег у Германии на продление субсидий бастующим фермерам.

Германия заявляет о дефиците бюджета в 50 миллиардов евро. Нет денег у Франции, поэтому приходится резать расходы на оборону и образование на 10 миллиардов. Нет денег у Британии, которая закрывает последние металлургические заводы и заявляет об официальном переходе в рецессию — They have nothing, they golodranzy!

Все их инициативы реально направлены на то, чтобы придумать ещё десять относительно честных способов набрать долгов. Хоть в виде евротрежерис, хоть в виде варбондов. Подайте копеечку, а то Путин нападёт!

Какая "помощь Украине"? Им бы самим кто-нибудь помог!

Авторы Александр Роджерс