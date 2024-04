Или ишак, или падишах: Почему НАТО надеется обнулить 100 киевских млрд евро до лета

Германия заявляет о дефиците бюджета в 50 миллиардов евро. Нет денег у Франции, поэтому приходится резать расходы на оборону и образование на 10 миллиардов. Нет денег у Британии, которая закрывает последние металлургические заводы и заявляет об официальном переходе в рецессию — They have nothing, they golodranzy!