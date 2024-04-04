Космический прокол: На ком скажется затея отмены карты "Мир" Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как Киргизия, Казахстан и другие соседи России отменили у себя карту "Мир". Якобы так они спасаются от санкций. Но есть и обратная сторона, о которой им стоит напомнить. 3 апреля, 21:36 Обслуживание карты "Мир" прекращено в Армении. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Киргизия с апреля перестанет обслуживать банковские карты "Мир", то же самое сделала Армения, брать в расчёт частные инициативы небольших банков других республик не стоит. Российские СМИ напомнили, что мобильное приложение (ОС) Mir Pay было удалено из магазина Android Google Play.

— Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль иностранных активов, ввело санкции против АО "Национальная система платёжных карт" (НСПК), оператора карт платёжной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" как гарант бесперебойной работы национальной платёжной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре, — говорится в сообщении киргизского оператора. В свою очередь карты "Элкарт" перестанут работать в России.

Перед тем как возмущаться и кричать "О, нет! Мы все умрём!" и прочее "Доколе?" (а я уже такое видел, в формулировках "Так скоро и Венесуэла присоединится к антироссийским санкциям", обнять и плакать, соболезновать близким больного, ибо им тяжело с таким дома), попробуем думать рационально.

Давайте честно и непредвзято. Вы планируете ехать в Киргизию и тратить там деньги? Я — нет. Думаю, 99,9% россиян аналогично. Поисковые системы говорят нам, что главная туристическая достопримечательность Киргизии — башня Бурана – минарет XI века.

Туристические сайты пишут, что количество российских туристов в Киргизию "единично" и люди преимущественно ездят туда покушать плов и искупаться в Иссык-Куле. Поесть плов я могу и в Москве, а курортов в России и своих хватает. Причём в стране всего два аэропорта и добираться туда (и оттуда) далеко не всем удобно.

Трудовые мигранты в России — это серьёзная статья бюджета Кыргызстана. Вот они и являлись пользователями карт "Мир". Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Поэтому отключение карт "Мир" в Киргизии меня совершенно не трогает. Примерно как на Брайтон-Бич в Нью-Йорке вывесят табличку "Роджерсу тут не рады". Я туда и не собирался, поэтому не обидно. Там, где меня нет, меня могут даже бить.

А вот теперь давайте ответим на вопрос, а кого это затронет. Всё те же поисковые системы говорят нам, что население Киргизии — чуть меньше семи миллионов человек (то есть трудоспособное население около трёх миллионов). Из которых свыше миллиона ездят в Россию на заработки.

Можно с уверенностью сказать, что трудовые мигранты в России — это серьёзная статья бюджета Киргизии. Вот они и являлись пользователями карт "Мир", которые теперь перестанут там работать. Причём это было удобно именно им — получать зарплаты на карты и сразу иметь возможность снимать с них деньги или расплачиваться за покупки.

А теперь придётся переводить с помощью различных служб переводов и терять на этом процент за транзакции (так что тут нужно посмотреть, нет ли в подобном решении коррупционной составляющей со стороны подобных компаний, которые надеются заработать на переводах). В 2022 году из России в Киргизию перевели более двух с половиной миллиардов долларов. И внушительная часть прошла переводами через карты.

То есть данное решение вредит только киргизам. Не смертельно, но создаёт дополнительные трудности и расходы. Если это устраивает местные власти, если это устраивает самих жителей, которые на ровном месте поймали дополнительный геморрой, то почему я должен об этом переживать?

Если есть какой-то совместный российско-киргизский бизнес (а данные из открытых источников говорят нам, что общий объём торговли между двумя странами в 2023 году составил около 3,8 миллиарда долларов), то он явно деньги не на зарплатные карточки "Мир" переводит, а другими способами.

Поэтому, как обычно, антироссийские санкции вредят кому-то другому, а не России. Пора бы уже к этому привыкнуть и воспринимать соответствующе (только спокойствие и выдержка помогают выжить в мире, наполненном суетологами). Напомните мне, почему мы должны переживать о чужих трудностях, которые они устраивают себе сами?

Пока писался этот текст, пришла новость, что Армения присоединяется к отмене карт "Мир". Там вообще патологический случай, когда территории последовательно теряет и отдаёт Пашинян, а обвинять в этом пытается Россию. Только на днях появилась новость о том, что Пашинян отдаёт Азербайджану пять пограничных сёл, которые Армения удерживала с 1992 года. Так что Ереван на словах стремится к вступлению в ЕС и НАТО, а на деле стремительно вступает в Азербайджан. Под лозунгом "Потеряли Арарат, потеряем и Ереван".

Теперь власти Армении решили свои фантомные обидки на Россию (благодаря которой Армения вообще существует) проявить ещё и в форме отмены карт "Мир" на своей территории. Напоминаю, что в России живёт больше армян, чем в самой Армении. И эти карты нужны им для взаимодействия с родственниками. И Пашинян большим топором рубит себя по ноге со словами: "Получите, россияне, вот вам".

Так-то мы ничего не можем сделать со стремлением некоторых к самоуничтожению. Как говорится, "чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц". Можем только качать головой со словами: "Что делается! Поодурели окончательно", намазывая икру на блины. Ну хочется Госдепу США, проигрывающему все свои противостояния, показать: мы ещё ого-го, заставив кого-то из бывших советских республик лишиться большего. Нам-то это выгодно, ибо показывает, что американцы могут своих "союзников" только на саморазрушение толкать, а ничего полезного в сотрудничестве с ними нет, один вред. До кого-то дойдёт — хорошо. До кого-то нет — ну, на карте много исчезнувших стран.

Авторы Александр Роджерс