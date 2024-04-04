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Космический прокол: На ком скажется затея отмены карты "Мир"

Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как Киргизия, Казахстан и другие соседи России отменили у себя карту "Мир". Якобы так они спасаются от санкций. Но есть и обратная сторона, о которой им стоит напомнить.

3 апреля, 21:36
Обслуживание карты "Мир" прекращено в Армении. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Обслуживание карты "Мир" прекращено в Армении. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Киргизия с апреля перестанет обслуживать банковские карты "Мир", то же самое сделала Армения, брать в расчёт частные инициативы небольших банков других республик не стоит. Российские СМИ напомнили, что мобильное приложение (ОС) Mir Pay было удалено из магазина Android Google Play.

Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль иностранных активов, ввело санкции против АО "Национальная система платёжных карт" (НСПК), оператора карт платёжной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" как гарант бесперебойной работы национальной платёжной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре, — говорится в сообщении киргизского оператора. В свою очередь карты "Элкарт" перестанут работать в России.

Перед тем как возмущаться и кричать "О, нет! Мы все умрём!" и прочее "Доколе?" (а я уже такое видел, в формулировках "Так скоро и Венесуэла присоединится к антироссийским санкциям", обнять и плакать, соболезновать близким больного, ибо им тяжело с таким дома), попробуем думать рационально.

Давайте честно и непредвзято. Вы планируете ехать в Киргизию и тратить там деньги? Я — нет. Думаю, 99,9% россиян аналогично. Поисковые системы говорят нам, что главная туристическая достопримечательность Киргизии — башня Бурана – минарет XI века.

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Туристические сайты пишут, что количество российских туристов в Киргизию "единично" и люди преимущественно ездят туда покушать плов и искупаться в Иссык-Куле. Поесть плов я могу и в Москве, а курортов в России и своих хватает. Причём в стране всего два аэропорта и добираться туда (и оттуда) далеко не всем удобно.

Трудовые мигранты в России — это серьёзная статья бюджета Кыргызстана. Вот они и являлись пользователями карт "Мир". Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Трудовые мигранты в России — это серьёзная статья бюджета Кыргызстана. Вот они и являлись пользователями карт "Мир". Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Поэтому отключение карт "Мир" в Киргизии меня совершенно не трогает. Примерно как на Брайтон-Бич в Нью-Йорке вывесят табличку "Роджерсу тут не рады". Я туда и не собирался, поэтому не обидно. Там, где меня нет, меня могут даже бить.

А вот теперь давайте ответим на вопрос, а кого это затронет. Всё те же поисковые системы говорят нам, что население Киргизии — чуть меньше семи миллионов человек (то есть трудоспособное население около трёх миллионов). Из которых свыше миллиона ездят в Россию на заработки.

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Можно с уверенностью сказать, что трудовые мигранты в России — это серьёзная статья бюджета Киргизии. Вот они и являлись пользователями карт "Мир", которые теперь перестанут там работать. Причём это было удобно именно им — получать зарплаты на карты и сразу иметь возможность снимать с них деньги или расплачиваться за покупки.

А теперь придётся переводить с помощью различных служб переводов и терять на этом процент за транзакции (так что тут нужно посмотреть, нет ли в подобном решении коррупционной составляющей со стороны подобных компаний, которые надеются заработать на переводах). В 2022 году из России в Киргизию перевели более двух с половиной миллиардов долларов. И внушительная часть прошла переводами через карты.

То есть данное решение вредит только киргизам. Не смертельно, но создаёт дополнительные трудности и расходы. Если это устраивает местные власти, если это устраивает самих жителей, которые на ровном месте поймали дополнительный геморрой, то почему я должен об этом переживать?

Если есть какой-то совместный российско-киргизский бизнес (а данные из открытых источников говорят нам, что общий объём торговли между двумя странами в 2023 году составил около 3,8 миллиарда долларов), то он явно деньги не на зарплатные карточки "Мир" переводит, а другими способами.

Поэтому, как обычно, антироссийские санкции вредят кому-то другому, а не России. Пора бы уже к этому привыкнуть и воспринимать соответствующе (только спокойствие и выдержка помогают выжить в мире, наполненном суетологами). Напомните мне, почему мы должны переживать о чужих трудностях, которые они устраивают себе сами?

Пока писался этот текст, пришла новость, что Армения присоединяется к отмене карт "Мир". Там вообще патологический случай, когда территории последовательно теряет и отдаёт Пашинян, а обвинять в этом пытается Россию. Только на днях появилась новость о том, что Пашинян отдаёт Азербайджану пять пограничных сёл, которые Армения удерживала с 1992 года. Так что Ереван на словах стремится к вступлению в ЕС и НАТО, а на деле стремительно вступает в Азербайджан. Под лозунгом "Потеряли Арарат, потеряем и Ереван".

Теперь власти Армении решили свои фантомные обидки на Россию (благодаря которой Армения вообще существует) проявить ещё и в форме отмены карт "Мир" на своей территории. Напоминаю, что в России живёт больше армян, чем в самой Армении. И эти карты нужны им для взаимодействия с родственниками. И Пашинян большим топором рубит себя по ноге со словами: "Получите, россияне, вот вам".

Так-то мы ничего не можем сделать со стремлением некоторых к самоуничтожению. Как говорится, "чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц". Можем только качать головой со словами: "Что делается! Поодурели окончательно", намазывая икру на блины. Ну хочется Госдепу США, проигрывающему все свои противостояния, показать: мы ещё ого-го, заставив кого-то из бывших советских республик лишиться большего. Нам-то это выгодно, ибо показывает, что американцы могут своих "союзников" только на саморазрушение толкать, а ничего полезного в сотрудничестве с ними нет, один вред. До кого-то дойдёт — хорошо. До кого-то нет — ну, на карте много исчезнувших стран.

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Авторы
Александр Роджерс
Александр Роджерс
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