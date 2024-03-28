Нашествие невозвращенцев: Как Citroen забыл про Украину и поспешил вернуться в Россию Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как крупнейшие представители автомобилестроения начинают возвращаться в Россию и почему наш рынок в итоге становится для них настолько привлекательным, что они забывают про Украину. 28 марта, 14:43 Как Citroen забыл про Украину и поспешил вернуться в Россию. Обложка © Drive2.ru

Двухлетняя эпопея с громкими уходами "Ситроен" из России завершилась буднично и предсказуемо — в Калуге на базе производственной площадки "ПСМА Рус" начался выпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross. А что так? И агрессия уже не такая агрессивная, и вторжение не так сильно возмущает, и бедную-несчастную Украину совсем больше не жалко? Наверное, что-то случилось.

Российский рынок для Citroen оказался наиболее стабильным. Фото © Drive2.ru

Случилась статистика. Продажи "Ситроен" в родной для них Франции падают уже несколько лет подряд. Если в 2019 году было продано 309 тысяч автомобилей, в 2021 году это число сократилось до 228 тысяч, а в прошедшем 2023 году продажи упали уже до 181 тысячи.

Нынче среднестатистический Жан, не менее среднестатистический Жак и даже совсем нетрадиционный Пьер озабочены не покупкой нового автомобиля (который с высокой вероятностью всё равно сожгут во время очередных уличных протестов), а где добыть багет на завтрак. Потому что фермеры бастуют, заливая жидким навозом местные муниципалитеты.

Фермерам нужны субсидии на сумму полмиллиарда евро. Но у французского правительства нет таких денег, оно только неделю назад было вынуждено сократить расходы бюджета на более чем 10 миллиардов евро. От расходов на образование и до расходов на оборону.

Не лучше дела и у соседей Франции — Германии, Испании, Италии. Все они в долгах как в шелках. Не до покупки французских (или каких-либо ещё) автомобилей.

Как мы помним, "Мерседес-Бенц" недавно объявил о продаже всех своих автосалонов (80 штук) в Германии. Кстати, вслед за уходом партнёра из России в конце 2022 года в Германии закрылся завод BIA Forst, выпускавший хромированные эмблемы для автогиганта. Тогда ещё ряд "разоблачителей" пытался доказывать, что это ничего не значит и все успешные компании так делают, когда у них всё хорошо. Но вышло, мягко говоря, не сильно убедительно.

Опять же, подорожание электричества, энергоресурсов и сырья приводит к общему подорожанию себестоимости продукции. И, например, производитель шин "Мишлен" прошлой осенью закрыл три своих завода в Германии. А их подмосковный завод, проданный по политическим причинам, выкупили китайцы (свято место пусто не бывает, рынок не терпит пустоты).

Ибо законы рынка (не вымышленные, из неолиберальных догм, а настоящие) обмануть не получается. И если сокращать производство и выносить его в третьи страны, то население не будет получать зарплаты и платить налоги, и в результате будет сокращаться платёжеспособный спрос. Причём это такая самоподдерживающаяся, схлопывающаяся спираль, которую запустить очень легко, а остановить гораздо сложнее.

Вот и получается, что один из самых больших, стабильных и платёжеспособных рынков — в России. Поэтому приходится доставать большой белый флаг — французам не привыкать. А также — возобновлять производство в Калуге. "Бистро-бистро".

Авторы Александр Роджерс