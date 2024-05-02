На Западе назвали два варианта ответа РФ на возможную кражу замороженных активов Штатами
Reuters: Россия может изъять активы зарубежных инвесторов со счетов типа С
Москва будет изымать ценные бумаги Запада, хранящиеся на специальных счетах. О таком возможном ответе России на конфискацию замороженных активов в США пишет Reuters.
"Одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые хранятся на спецсчетах типа C, доступ к которым заблокирован с начала конфликта [на Украине], если РФ не предоставит отказ", — сказано в материале, опубликованном в четверг, 2 мая.
По словам опрошенных агентством специалистов, ценные бумаги за рубежом могут изъять, если их владельцев не устроит обмен на активы РФ.
Как сообщал Life.ru, ранее Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Госдума пригрозила зеркальным ответом, а в Кремле назвали конфискацию гвоздём в гроб западной экономики. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на действия Запада призвал изымать деньги у "недружественных" иностранцев.
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