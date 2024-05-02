На Западе назвали два варианта ответа РФ на возможную кражу замороженных активов Штатами

Москва будет изымать ценные бумаги Запада, хранящиеся на специальных счетах. О таком возможном ответе России на конфискацию замороженных активов в США пишет Reuters.

"Одной из наиболее вероятных контрмер будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые хранятся на спецсчетах типа C, доступ к которым заблокирован с начала конфликта [на Украине], если РФ не предоставит отказ", — сказано в материале, опубликованном в четверг, 2 мая.