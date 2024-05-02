Политолог разоблачил хитрых европейцев, выдумавших основание для кражи российских активов
Политолог Мартынов: ЕП считает непризнание выборов поводом для кражи активов РФ
Непризнание результатов президентских выборов в РФ спустя полтора месяца после голосования является для Европарламента поводом для кражи российских активов. Такое мнение выразил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов. По его словам, отношения с Западом настолько низки, что портить уже нечего.
"Можем вспомнить 1918 год, когда использовалась политика непризнания молодой советской страны. Потом семь лет прошло, и все, один за другим, страну признали. Со всем уважением к Венесуэле и Белоруссии, Россия — это страна, с которой нельзя себя подобным образом вести", — подчеркнул он в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Непризнание выборов: причины, значение, риски".
25 апреля Европарламент (ЕП) в ходе сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой говорится, что выборы в России якобы не были демократическими. По мнению эксперта, "эту историю затеяли заранее", ещё до того, как было объявлено голосование.
"Наш конституционный референдум 2020 года. Переварив этот результат, приняв его как данность, они через год затеяли эту историю, что, если [президент РФ Владимир] Путин пойдёт [баллотироваться], не признают выборы. Им не нравится Путин, а нам Путин нравится. Это их конфликт с 84 миллионами граждан нашей страны, которым они себя противопоставляют", — отметил политолог.
По словам Мартынова, такие действия европейских политиков можно назвать casus belli (казус белли), то есть в ЕП ищут формальный повод для объявления войны РФ. Говоря о непризнании выборов за рубежом, специалист подчеркнул, что это является оскорблением россиян, которые проголосовали. Он также напомнил, что, несмотря на препятствия при открытии избирательных участков за пределами РФ, выборы состоялись и там.
Ранее законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины приняла и Палата представителей США. Госдума пригрозила зеркальным ответом, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конфискацию гвоздём в гроб западной экономики. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на действия Запада призвал изымать деньги у "недружественных" иностранцев.
Напомним, выборы президента России прошли 15, 16 и 17 марта 2024 года. По результатам обработки 100% бюллетеней победу на них с 87,28% голосов одержал Владимир Путин, за действующего главу государства проголосовало 76 277 708 человек. При этом явка стала исторической — 77,49%. Инаугурация назначена на 7 мая, трансляция начнётся в 12:00 мск.
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