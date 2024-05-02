Политолог разоблачил хитрых европейцев, выдумавших основание для кражи российских активов

Непризнание результатов президентских выборов в РФ спустя полтора месяца после голосования является для Европарламента поводом для кражи российских активов. Такое мнение выразил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов. По его словам, отношения с Западом настолько низки, что портить уже нечего.

"Можем вспомнить 1918 год, когда использовалась политика непризнания молодой советской страны. Потом семь лет прошло, и все, один за другим, страну признали. Со всем уважением к Венесуэле и Белоруссии, Россия — это страна, с которой нельзя себя подобным образом вести", — подчеркнул он в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Непризнание выборов: причины, значение, риски".

25 апреля Европарламент (ЕП) в ходе сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой говорится, что выборы в России якобы не были демократическими. По мнению эксперта, "эту историю затеяли заранее", ещё до того, как было объявлено голосование.

"Наш конституционный референдум 2020 года. Переварив этот результат, приняв его как данность, они через год затеяли эту историю, что, если [президент РФ Владимир] Путин пойдёт [баллотироваться], не признают выборы. Им не нравится Путин, а нам Путин нравится. Это их конфликт с 84 миллионами граждан нашей страны, которым они себя противопоставляют", — отметил политолог.