Эксперт объяснила, почему призыв Европы не признавать выборы в РФ голословен
Эксперт ЭИСИ: Призыв ЕП не признавать выборы в РФ звучит на фоне доверия к ним
Голосование на выборах президента России, 2024 год. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Антироссийская резолюция Европарламента с призывом не признавать итоги выборов президента РФ принята на фоне высокого доверия к процедуре среди россиян. На это обратила внимание заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), руководитель лаборатории политических коммуникаций Школы коммуникаций НИУ "ВШЭ" Екатерина Соколова.
"Внутри страны социологи фиксируют доверие к процедуре на уровне 83% (по данным ВЦИОМа. — Прим. Life.ru)", — цитирует её пресс-служба ЭИСИ.
По словам Соколовой, гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров говорил, что социологи предполагали недоверие к процедуре при такой высокой явке. Однако у эксперта другая теория: учитывая международное давление на Россию, многие граждане впервые пришли на избирательные участки, увидели, как всё работает, и согласились с результатом. Но это не мешает Западу устраивать "информационные интервенции", отметила Соколова.
Напомним, выборы президента России прошли 15, 16 и 17 марта 2024 года. По результатам обработки 100% бюллетеней победу на них с 87,28% голосов одержал Владимир Путин, за действующего главу государства проголосовало 76 277 708 человек. При этом явка стала исторической — 77,49%. Инаугурация назначена на 7 мая, трансляция начнётся в 12:00 мск.