Эксперт объяснила, почему призыв Европы не признавать выборы в РФ голословен

Антироссийская резолюция Европарламента с призывом не признавать итоги выборов президента РФ принята на фоне высокого доверия к процедуре среди россиян. На это обратила внимание заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), руководитель лаборатории политических коммуникаций Школы коммуникаций НИУ "ВШЭ" Екатерина Соколова.

По словам Соколовой, гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров говорил, что социологи предполагали недоверие к процедуре при такой высокой явке. Однако у эксперта другая теория: учитывая международное давление на Россию, многие граждане впервые пришли на избирательные участки, увидели, как всё работает, и согласились с результатом. Но это не мешает Западу устраивать "информационные интервенции", отметила Соколова.