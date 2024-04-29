"Попадут в безвыходное положение": В Китае восхитились ответом России на заморозку активов
Sohu: Москва нашла достойный ответ на попытки США конфисковать российские активы
Москва нашла достойный ответ на заморозку своих активов Западом, применив аналогичные меры к собиравшемуся закрыть бизнес в России американскому банку JPMogran Chase. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu.
"Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <...> Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской "дочки" этого конгломерата", — утверждает автор публикации.
В тексте сказано, что действия России — разумный ответ политике Штатов, заморозивших активы РФ. Автор также указал, в чём заключается просчёт Вашингтона: американцы пытались строить диалог с Кремлём так же, как с властями Японии, — в повелительной интонации. Вот только между Москвой и Токио оказалась большая разница: выяснилось, что россияне не любят, когда с ними общаются "по-плохому".
24 апреля Арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области были применены обеспечительные меры к структурам одного из самых крупных банков во всём мире JPMorgan Chase. Причиной для такого решения стал иск российского ВТБ. Заморозке подверглось имущество американской финансовой организации на сумму 439,5 миллиона долларов.
Ранее в британской прессе появилось сообщение о том, что сумма налогов, которые заплатили находящиеся в России европейские банки за 2023 год, составляет порядка 800 миллионов евро. Это существенно больше аналогичных расходов до начала специальной военной операции на Украине. Между тем Медведев в ответ на действия Запада призвал изымать деньги у "недружественных" иностранцев. А Захарова заявила, что Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы.
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