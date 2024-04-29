Москва нашла достойный ответ на заморозку своих активов Западом, применив аналогичные меры к собиравшемуся закрыть бизнес в России американскому банку JPMogran Chase. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu.

"Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <...> Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской "дочки" этого конгломерата", — утверждает автор публикации.

В тексте сказано, что действия России — разумный ответ политике Штатов, заморозивших активы РФ. Автор также указал, в чём заключается просчёт Вашингтона: американцы пытались строить диалог с Кремлём так же, как с властями Японии, — в повелительной интонации. Вот только между Москвой и Токио оказалась большая разница: выяснилось, что россияне не любят, когда с ними общаются "по-плохому".