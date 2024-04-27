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Регион
27 апреля, 18:29
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ЕС призвал Россию отменить решение по активам "дочек" Ariston и Bosch

Европейский союз призывает российские власти отменить решение о передаче "дочек" итальянской Ariston Thermo Group и немецкой BSH Hausgerate под управление компании "Газпром бытовые системы". Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"ЕС призывает РФ отменить эти меры и искать приемлемые решения с европейскими компаниями, на которые они нацелены", — подчеркнули в ЕС.

Напомним, что накануне, 26 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче полного пакета акций российских "дочек" Ariston и BSH Hausgeräte (она же Bosch) во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Оба производителя бытовой техники с начала спецоперации заявляли об уходе с российского рынка и искали покупателей для своих заводов на территории РФ. СМИ также сообщали о переговорах о продаже, но не уточняли, были ли закрыты сделки.

Российского посла вызовут в МИД Италии из-за передачи "дочки" Ariston "Газпрому"
Российского посла вызовут в МИД Италии из-за передачи "дочки" Ariston "Газпрому"
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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