Российского посла вызовут в МИД Италии из-за передачи "дочки" Ariston "Газпрому"

Глава МИД Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России Алексея Парамонова в Риме в связи с передачей активов Ariston Thermo Group в управление российской компании "Газпром бытовые системы". Об этом итальянский министр сообщил в соцсети Х.

Напомним, что 26 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче полного пакета акций российских "дочек" Ariston и BSH Hausgeräte (она же Bosch) во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Оба производителя бытовой техники с начала СВО заявляли об уходе с российского рынка и искали покупателей для своих заводов на территории РФ. СМИ также сообщали о переговорах о продаже, но не уточняли, были ли закрыты сделки.