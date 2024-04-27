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27 апреля, 09:57

Российского посла вызовут в МИД Италии из-за передачи "дочки" Ariston "Газпрому"

Глава МИД Италии Антонио Таяни поручил вызвать посла России Алексея Парамонова в Риме в связи с передачей активов Ariston Thermo Group в управление российской компании "Газпром бытовые системы". Об этом итальянский министр сообщил в соцсети Х.

"Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла РФ в Италии. Правительство требует объяснений в связи с решением о национализации Ariston Thermo Group", — написал Таяни.

Напомним, что 26 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче полного пакета акций российских "дочек" Ariston и BSH Hausgeräte (она же Bosch) во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Оба производителя бытовой техники с начала СВО заявляли об уходе с российского рынка и искали покупателей для своих заводов на территории РФ. СМИ также сообщали о переговорах о продаже, но не уточняли, были ли закрыты сделки.

Путин передал акции "Рольфа" во временное управление Росимущества
Путин передал акции "Рольфа" во временное управление Росимущества
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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