Путин передал акции "Рольфа" во временное управление Росимущества

Также речь идёт о всех долях в уставном капитале "Рольф моторс", "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф тех". По данным СПАРК, на 2022 год "Рольфом" на 99,99% владел "Деланс лимитед", у "Рольф моторс" — 0,01%. В свою очередь, акционерное общество "Рольф" на 99% владело "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф моторс", а остальное — у "Деланс лимитед". Также компании принадлежало 100% "Рольф тех".

Напомним, в 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей по подложным документам. Почти все фигуранты были арестованы заочно, в том числе фактический владелец и руководитель "Рольфа" Сергей Петров, который на данный момент находится за границей. В руки правосудия попался лишь директор департамента развития бизнеса группы компаний Анатолий Кайро, которого задержали в июне того же года. По мнению защиты, средства были перечислены законно. Уже в 2021 году обвинение против него утвердили, прокурор требовал девять лет колонии. В сентябре текущего года Кайро приговорили к 8,5 года заключения.