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1 сентября, 11:40

Суд приговорил топ-менеджера "Рольфа" Анатолия Кайро к 8,5 года колонии

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Черёмушкинский районный суд Москвы приговорил директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро к 8,5 года колонии общего режима. Также он должен будет выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

"Суд постановил признать Кайро виновным и назначить ему наказание в виде 8,5 года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей", сказал судья.

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Напомним, Анатолий Кайро — один из четырёх обвиняемых по делу о выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей по подложным документам. Остальные фигуранты арестованы заочно, в том числе фактический владелец и руководитель "Рольфа" Сергей Петров, который находится за границей. Кайро был задержан в июне 2019 года, защита настаивала, что средства были перечислены законно. Обвинение по делу утвердили в 2021 году, прокурор требовал для осуждённого девять лет колонии.

Матвей Константинов
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