Прокурор требует приговорить топ-менеджера "Рольфа" Кайро к 9 годам колонии

Прокурор затребовал девять лет тюремного заключения для одного из руководителей группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, который обвиняется в незаконном перечислении за рубеж четырёх миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу признать Кайро виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии и штрафа в размере 500 тысяч рублей", — уточнил прокурор на заседании в Черёмушкинском суде Москвы.

Напомним, Кайро — один из четырёх обвиняемых по делу о выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей по подложным документам. Фактический владелец и руководитель "Рольфа" Сергей Петров, который находится за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск. Другие фигуранты также арестованы заочно. Кайро задержали в июне 2019 года, он находится под домашним арестом. Защита же настаивает на законности сделки по перечислению денег. Генеральная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении Кайро в 2021 году.