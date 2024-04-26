Путин передал структурам "Газпрома" 100% акций российских "дочек" Ariston и Bosch
Президент Владимир Путин передал полный пакет акций российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate (она же Bosch) в управление "Газпром бытовые системы". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Летом 2022 года сообщалось, что американская компания Whirlpool Corporation, которая владеет торговыми марками Indesit и Hotpoint, продаёт свои активы в России турецкому производителю бытовой техники Arcelik. А в марте текущего года сообщалось, что немецкий производитель бытовой техники Bosch, два года назад объявивший о приостановке деятельности в России, начал искать покупателя на свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках.
Михаил Метцель / ТАСС