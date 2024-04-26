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26 апреля, 15:56

Путин передал структурам "Газпрома" 100% акций российских "дочек" Ariston и Bosch

Президент Владимир Путин передал полный пакет акций российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate (она же Bosch) в управление "Газпром бытовые системы". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Летом 2022 года сообщалось, что американская компания Whirlpool Corporation, которая владеет торговыми марками Indesit и Hotpoint, продаёт свои активы в России турецкому производителю бытовой техники Arcelik. А в марте текущего года сообщалось, что немецкий производитель бытовой техники Bosch, два года назад объявивший о приостановке деятельности в России, начал искать покупателя на свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках.

Оставшиеся в России магазины LG, Bosch и Sony начали закрываться
Оставшиеся в России магазины LG, Bosch и Sony начали закрываться

Напомним, что в декабре Путин подписал указ о передаче акций автодилера "Рольф" и его "дочек" во временное управление Росимущества. Кроме того, ведомству были переданы акции таких организаций, как "Капитал агрофинанс", "Агротерра", "Агросистема" и "Агросистема-регионы".

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Михаил Метцель / ТАСС

Марина Калегина
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