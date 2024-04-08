Активы "Агротерры" указом Путина переданы во временное управление Росимущества

Все активы сельскохозяйственной компании "Агротерра" были переданы указом президента России Владимира Путина во временное управление Росимущества. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ведомству были переданы акции таких организаций, как "Капитал агрофинанс", "Агротерра", "Агросистема" и "Агросистема-регионы". Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, что "Агротерра", которая была основана в 2008 году, в 2022-м занимала 15-ю строчку рейтинга крупнейших землевладельцев России. Фактическим владельцем российской группы, которая выращивает и поставляет сельхозпродукцию на предприятия, является нидерландский холдинг, однако теперь эти активы переданы во временное управление.