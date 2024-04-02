Адвокат оценил вероятность перехода активов "Макфы" под контроль государства
Адвокат Юрасов допустил, что арестованные активы "Макфы" могут перейти государству
Адвокат Юрасов допустил, что арестованные активы "Макфы" могут перейти государству. Обложка © ТАСС / URA.RU / Ахметов Вадим
Арест счетов АО "Макфа" и аффилированных с ней предприятий является обеспечительной мерой. Как пояснил в беседе с радио "Комсомольская правда" адвокат Владимир Юрасов, это решение не позволит акционерам продать имущество на момент судебного разбирательства.
"Это называется обеспечительные меры. Это не отъём средств, не их изъятие или конфискация. Это просто некий арест. Все юридические действия (с продажей) запрещены до разрешения судом", — подчеркнул адвокат.
При этом Юревич допустил, что активы данных компаний действительно могут перейти под контроль государства. По словам адвоката, подобные прецеденты в его практике уже были. Как правило, после изъятия предприятия лишь улучшали свои показатели.
Life.ru напоминает, что иск в отношении "Макфы" и аффилированных с ней предприятий с целью перевести акции компаний в доход государства Генпрокуратура подала 28 марта. В ведомстве пояснили, что представленные в иске компании имеют коррупционное происхождение. Более того, бенефициары указанных в иске компаний Вадим Белоусов и Михаил Юревич развивали бизнес, находясь на государственной службе, и нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты. Позднее СМИ сообщили об аресте счетов и активов на сумму сто триллионов рублей по иску об изъятии "Макфы".