Адвокат оценил вероятность перехода активов "Макфы" под контроль государства

Арест счетов АО "Макфа" и аффилированных с ней предприятий является обеспечительной мерой. Как пояснил в беседе с радио "Комсомольская правда" адвокат Владимир Юрасов, это решение не позволит акционерам продать имущество на момент судебного разбирательства.

"Это называется обеспечительные меры. Это не отъём средств, не их изъятие или конфискация. Это просто некий арест. Все юридические действия (с продажей) запрещены до разрешения судом", — подчеркнул адвокат.