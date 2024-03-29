Генпрокуратура будет добиваться обращения в доход государства акций "Макфы"

Генеральная прокуратура РФ в лице заместителя руководителя надзорного ведомства подала иск к АО "Макфа" и аффилированным с ним предприятиям. Сведения об этом появились в картотеке Центрального районного суда Челябинска.

Более 30 юридических и десять физических лиц представлены в заявлении в качестве ответчиков. Среди них экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, а также "Первый хлебокомбинат" и "Мишкинский комбинат хлебопродуктов". Первое заседание по этому делу должно будет пройти 9 апреля.

Стоит отметить, что АО "Макфа" является крупнейшим в стране производителем макаронных изделий, ассортимент которого превышает 150 наименований. В то же время, как уточняет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции предприятия, так как представленные в иске компании имеют коррупционное происхождение.

Представители средства массовой информации подчеркнули, что бенефициары указанных в иске компаний Вадим Белоусов и Михаил Юревич развивали бизнес, находясь на государственной службе, и нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты. Напомним, что экс-глава Челябинской области с 2017 года находится в международном розыске.