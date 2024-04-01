"Втрое больше бюджета РФ": Адвокат подтвердил подлинность иска на 100 трлн по делу "Макфы"
Адвокат Трунов подтвердил подлинность иска на 100 трлн рублей по делу "Макфы"
Адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы объявленного в розыск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, подтвердил Life.ru подлинность постановления судебного пристава-исполнителя по делу производителя макаронных изделий "Макфа". Однако юрист усомнился в подсчётах суммы активов, пояснив, что доходы федерального бюджета РФ в этом году были запланированы в объёме 35 триллионов рублей, а это в три раза ниже суммы, заявленной в иске Генпрокуратуры, — 100 триллионов.
"Сумма, которой апеллирует Генеральная прокуратура, не просто некорректна, а взята с потолка. Потому что бюджет всего нашего государства в три раза меньше, чем активы, которые якобы наложила Генеральная прокуратура на собственность у родственников Юревича. При том что у Юревича, у Белоусова в собственности нет вообще ничего. Поэтому, конечно, достаточно оригинальный иск, и мы его выложили в Интернет для того, чтобы было понятно. Конструкция ведь такая: чиновник работал и заработал, а потом мы оценили его имущество или активы его и выяснили, что их гораздо больше, чем то, что он заработал, и разницу забрали государству", — пояснил собеседник Life.ru.
По словам Трунова, отсутствуют какие-либо цифры о заработках или имуществе Юревича. Адвокат отметил, что есть десять человек, которые занимаются бизнесом, — директора макаронных фабрик и хлебозаводов, которые, непонятно по какой причине, "попадают под раздачу". По закону требование о возврате государству тех денег, которые подозреваются как коррупционные, может быть предъявлено бывшему чиновнику, его супруге и детям, уточнил Трунов. Юрист недоумевает, зачем туда "притянули" остальных бизнесменов.
Напомним, иск в отношении "Макфы" и аффилированных с ней предприятий с целью перевести акции компаний в доход государства Генпрокуратура подала 28 марта. Указанные в документе фирмы, поясняют в ГП, имеют коррупционное происхождение. Позднее СМИ сообщили об аресте счетов и активов на космическую сумму (сто триллионов рублей) по иску об изъятии "Макфы".
ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов