"Втрое больше бюджета РФ": Адвокат подтвердил подлинность иска на 100 трлн по делу "Макфы"

Адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы объявленного в розыск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, подтвердил Life.ru подлинность постановления судебного пристава-исполнителя по делу производителя макаронных изделий "Макфа". Однако юрист усомнился в подсчётах суммы активов, пояснив, что доходы федерального бюджета РФ в этом году были запланированы в объёме 35 триллионов рублей, а это в три раза ниже суммы, заявленной в иске Генпрокуратуры, — 100 триллионов.

"Сумма, которой апеллирует Генеральная прокуратура, не просто некорректна, а взята с потолка. Потому что бюджет всего нашего государства в три раза меньше, чем активы, которые якобы наложила Генеральная прокуратура на собственность у родственников Юревича. При том что у Юревича, у Белоусова в собственности нет вообще ничего. Поэтому, конечно, достаточно оригинальный иск, и мы его выложили в Интернет для того, чтобы было понятно. Конструкция ведь такая: чиновник работал и заработал, а потом мы оценили его имущество или активы его и выяснили, что их гораздо больше, чем то, что он заработал, и разницу забрали государству", — пояснил собеседник Life.ru.