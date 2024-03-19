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Стало известно, почему у миллиардеров хотят отобрать 13 участков в Барвихе

РБК: Генпрокуратура требует изъять в пользу государства 13 участков в Барвихе

19 марта, 10:12
Владельцы участков на спорной земле в Барвихе. Обложка © Mash

Владельцы участков на спорной земле в Барвихе. Обложка © Mash

Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием вернуть государству 13 земельных участков в посёлке Барвиха и деревне Жуковка, которые числились за санаторием "Барвиха" и были приватизированы в нарушение закона в начале 2000-х годов. Об этом пишет РБК.

Иск с требованием изъять участки подан "в целях устранения негативных последствий неправомерного завладения и использования ответчиками земель рекреационного назначения с нарушением закона". Генпрокуратура направила его в Одинцовский городской суд Московской области 22 января 2024 года. Рассмотрение дела началось 12 марта.

"По версии Генпрокуратуры, изложенной в исковом заявлении, в начале 2000-х годов 99 гектаров территории "Барвихи" были незаконно изъяты из государственной собственности управделами президента и подконтрольными ему учреждениями", — говорится в публикации.

Участки незаконно отошли частной компании "Кантри-Про", которой владели Олег Юшкин и Екатерина Бакленева. Земля была получена ими по заниженной стоимости — 54,4 миллиона рублей, хотя реальная рыночная цена достигала 13 миллиардов рублей. В дальнейшем участки использовались под индивидуальное жилищное строительство. Незаконность приватизации прикрывалась планами "Кантри-Про" по якобы реконструкции усадьбы Мейендорф.

Как на территории рублёвского санатория "Барвиха" оказались особняки за миллиарды рублей
Как на территории рублёвского санатория "Барвиха" оказались особняки за миллиарды рублей

Ранее Life.ru писал, что среди обладателей домов на спорной территории в Барвихе шесть миллиардеров. Один из них — отец экс-пилота F-1 Никиты Мазепина, основатель ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин. Он занимал 46-е место в списке Forbes среди миллиардеров в 2023 году. Также землёй в посёлке владеет банкир Алексей Богачёв, обладатель 171-го места в топ-200 бизнесменов 2021 года от Forbes. Ещё одна владелица — жена сооснователя отечественного оружейного бизнеса Михаила Хубутии Екатерина Джанашия.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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