Стало известно, почему у миллиардеров хотят отобрать 13 участков в Барвихе РБК: Генпрокуратура требует изъять в пользу государства 13 участков в Барвихе 19 марта, 10:12 Владельцы участков на спорной земле в Барвихе. Обложка © Mash

Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием вернуть государству 13 земельных участков в посёлке Барвиха и деревне Жуковка, которые числились за санаторием "Барвиха" и были приватизированы в нарушение закона в начале 2000-х годов. Об этом пишет РБК.

Иск с требованием изъять участки подан "в целях устранения негативных последствий неправомерного завладения и использования ответчиками земель рекреационного назначения с нарушением закона". Генпрокуратура направила его в Одинцовский городской суд Московской области 22 января 2024 года. Рассмотрение дела началось 12 марта.

"По версии Генпрокуратуры, изложенной в исковом заявлении, в начале 2000-х годов 99 гектаров территории "Барвихи" были незаконно изъяты из государственной собственности управделами президента и подконтрольными ему учреждениями", — говорится в публикации.

Участки незаконно отошли частной компании "Кантри-Про", которой владели Олег Юшкин и Екатерина Бакленева. Земля была получена ими по заниженной стоимости — 54,4 миллиона рублей, хотя реальная рыночная цена достигала 13 миллиардов рублей. В дальнейшем участки использовались под индивидуальное жилищное строительство. Незаконность приватизации прикрывалась планами "Кантри-Про" по якобы реконструкции усадьбы Мейендорф.

Ранее Life.ru писал, что среди обладателей домов на спорной территории в Барвихе шесть миллиардеров. Один из них — отец экс-пилота F-1 Никиты Мазепина, основатель ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин. Он занимал 46-е место в списке Forbes среди миллиардеров в 2023 году. Также землёй в посёлке владеет банкир Алексей Богачёв, обладатель 171-го места в топ-200 бизнесменов 2021 года от Forbes. Ещё одна владелица — жена сооснователя отечественного оружейного бизнеса Михаила Хубутии Екатерина Джанашия.

Авторы Татьяна Миссуми