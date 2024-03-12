Шесть миллиардеров могут лишиться участков в Барвихе

Генпрокуратура РФ решила вернуть государству 99 гектаров земли в подмосковной Барвихе под парк для клиники-санатория. По итогам суда участков могут лишиться шесть миллиардеров, двое из которых попадали в списки Forbes, пишет Mash.

Согласно иску прокуратуры, в 2001 году ООО "Кантри-про", которое контролировала вице-президент Одинцовской ТПП Екатерина Бакленева, незаконно присвоило 99 федеральных гектаров, принадлежащих местному санаторию для госслужащих "Барвиха". В итоге участки земли были проданы бизнесменам. В 2009-м компания была ликвидирована. А лечебница осталась без территории для прогулок.

Владельцы же утверждают, что земли получили законно взамен на реконструкцию замка Майендорф и на постройку гособъекта. Среди обладателей домов на спорной территории — отец экс-пилота F-1 Никиты Мазепина, основатель ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин. Он занимал 46-е место в списке Forbes среди миллиардеров в 2023 году. Также участком в Барвихе владеет банкир Алексей Богачёв, обладатель 171-го места в топ-200 бизнесменов 2021 года от Forbes. Ещё одна владелица — жена сооснователя отечественного оружейного бизнеса Михаила Хубутии Екатерина Джанашия.

Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачёв обратился в московский суд с требованием изъять 99 гектаров в поселении Барвихинское, деревня Жуковка. Согласно документам, земля стоит около полумиллиарда рублей.