Критикующая СВО Ветлицкая провернула схему Меладзе для спасения дворца в Истре за 1 млрд Певица Наталья Ветлицкая переписала на дочь поместье в Истре стоимостью 1 млрд 6 марта, 10:11 Наталья Ветлицкая. Обложка © ТАСС / ITAR-TASS

Певица Наталья Ветлицкая переписала на дочь свой дом в подмосковной Истре, стоимость которого оценивается в миллиард рублей. Так артистка хочет спасти собственную недвижимость, опасаясь её изъятия за фейки о ВС РФ. Об этом пишет Mash.

Поместье Натальи Ветлицкой. Видео © t.me / Mash

Канал публикует кадры поместья Ветлицкой. Это территория в 24,5 тысячи квадратов земли и само здание площадью 2,6 тысячи квадратных метров. На участке есть теннисный корт, собственный парк, выход к реке, баня в стиле хоббита, домики для прислуги, охраны и гостей. За поместьем присматривают около десятка человек обслуживающего персонала.

Напомним, Наталья Ветлицкая заняла открытую антироссийскую позицию после начала спецоперации, она также причастна к распространению ложных сведений о ВС РФ. За это певицу уже потребовали признать иностранным агентом. Сейчас Ветлицкая проживает в Испании. Она уже переписала столичную квартиру на свою 19-летнюю дочь, боясь изъятия недвижимости за фейки о российских военных и СВО.

Авторы Татьяна Миссуми