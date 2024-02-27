Ветлицкая переписала на дочь 200-метровую квартиру в Москве, боясь её изъятия за фейки о ВС РФ

Наталья Ветлицкая переписала на 19-летнюю дочь Ульяну свою 200-метровую квартиру в центре Москвы. По данным Mash , причиной такого решения певицы стали опасения, что шикарную недвижимость на Патриарших прудах могут конфисковать по новому закону о дискредитации ВС России.

Квартира находится на восьмом этаже известного дома "Патриарх". Учитывая, что один квадратный метр в этом районе сегодня стоит примерно миллион рублей, то элитная недвижимость Ветлицкой стоит около 200 миллионов. К слову, дочь давно переехавшей в Испанию певицы стали часто замечать в центре Москвы. По всей видимости, после окончания школы она решила вернуться в столицу.