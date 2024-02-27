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27 февраля, 07:45

Ветлицкая переписала на дочь 200-метровую квартиру в Москве, боясь её изъятия за фейки о ВС РФ

Mash: Ветлицкая переписала на дочь квартиру в Москве, боясь её изъятия за фейки

Наталья Ветлицкая переписала на 19-летнюю дочь Ульяну свою 200-метровую квартиру в центре Москвы. По данным Mash, причиной такого решения певицы стали опасения, что шикарную недвижимость на Патриарших прудах могут конфисковать по новому закону о дискредитации ВС России.

Дом, в котором находится московская квартира Натальи Ветлицкой. Видео © Mash

Квартира находится на восьмом этаже известного дома "Патриарх". Учитывая, что один квадратный метр в этом районе сегодня стоит примерно миллион рублей, то элитная недвижимость Ветлицкой стоит около 200 миллионов. К слову, дочь давно переехавшей в Испанию певицы стали часто замечать в центре Москвы. По всей видимости, после окончания школы она решила вернуться в столицу.

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Напомним, после начала спецоперации Наталья Ветлицкая отметилась целым рядом антироссийских заявлений. За это певицу даже требовали признать иностранным агентом. К слову, несмотря на свою политическую позицию, она готова вернуться в Россию и снова начать выступать за "скромную" сумму — четыре миллиона рублей. Сейчас она поёт на частных мероприятиях.

Обложка ©

VK / n_vetlitskaya

Матвей Константинов
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