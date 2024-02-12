Стала известна сумма, за которую Ветлицкая готова вернуться к россиянам

Певица Наталья Ветлицкая может вернуться в Россию и снова начать выступать, если ей предложат 4 миллиона рублей. Как сообщает SHOT, артистка, завершившая карьеру много лет назад, теперь выступает на частных мероприятиях.

По информации телеграм-канала, бывшая солистка группы "Миража" установила ценник в минимум 45 тысяч евро за свои корпоративы. Это главное условие для того, чтобы она согласилась выйти на сцену где угодно, в том числе и в Москве. Правда, без предварительной оценки компании-заказчика не обойдётся в любом случае — не каждый клиент достоин того, чтобы ему спели про глаза цвета виски.

С 2012 года певица живёт в Испании, тогда она объяснила свой переезд тем, что её дочке нужен был солнечный климат из медицинских соображений. В 2019-м артистка заявила, что попробует реанимировать карьеру, потому что нужны деньги. И через год попытка камбека состоялась, вот только возвращение оказалось мимолётным — вскоре она снова прекратила гастроли. Известно, что в Москве у артистки есть квартира площадью 200 квадратных метров и компании по продаже недвижимости Spider.