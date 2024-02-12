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12 февраля, 15:14

Стала известна сумма, за которую Ветлицкая готова вернуться к россиянам

SHOT: Ветлицкая готова выступить в России за гонорар в 4 млн рублей

Певица Наталья Ветлицкая. Обложка © ТАСС / Олег Дьяченко

Певица Наталья Ветлицкая. Обложка © ТАСС / Олег Дьяченко

Певица Наталья Ветлицкая может вернуться в Россию и снова начать выступать, если ей предложат 4 миллиона рублей. Как сообщает SHOT, артистка, завершившая карьеру много лет назад, теперь выступает на частных мероприятиях.

По информации телеграм-канала, бывшая солистка группы "Миража" установила ценник в минимум 45 тысяч евро за свои корпоративы. Это главное условие для того, чтобы она согласилась выйти на сцену где угодно, в том числе и в Москве. Правда, без предварительной оценки компании-заказчика не обойдётся в любом случае — не каждый клиент достоин того, чтобы ему спели про глаза цвета виски.

С 2012 года певица живёт в Испании, тогда она объяснила свой переезд тем, что её дочке нужен был солнечный климат из медицинских соображений. В 2019-м артистка заявила, что попробует реанимировать карьеру, потому что нужны деньги. И через год попытка камбека состоялась, вот только возвращение оказалось мимолётным — вскоре она снова прекратила гастроли. Известно, что в Москве у артистки есть квартира площадью 200 квадратных метров и компании по продаже недвижимости Spider.

Наталью Ветлицкую потребовали признать иноагентом из-за дискредитации ВС РФ
Наталью Ветлицкую потребовали признать иноагентом из-за дискредитации ВС РФ

Ранее Life.ru рассказывал о том, что секс-символ 90-х Ветлицкая оказалась в эпицентре мощного скандала при попытке вернуться на российскую эстраду из испанской сиесты. Проблема оказалась в русофобских заявлениях певицы, которые вызвали широкий резонанс среди россиян. Причём её трансформация произошла странно и стремительно: во времена второго Майдана она говорила выражала сочувствие Донбассу и жителям Одессы, а уже летом ругала россиян на чём свет стоит, порой позволяя себе вещи, крайне близкие к экстремизму.

Юрий Лысенко
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