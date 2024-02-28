Бородин потребовал у Генпрокуратуры конфисковать замок Галкина* в Грязи за фейки
Замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь. Обложка © LIFE / Александр Арутюнов
Бежавший в Израиль юморист Максим Галкин* может лишиться замка в подмосковной деревне Грязь в связи с новым законом о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. Соответствующее обращение уже поступило в Генпрокуратуру РФ, пишет Mash.
Обратился в надзорный орган глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Решение о судьбе замка стоимостью миллиард рублей будет принято по итогам прокурорской проверки. Если в ходе неё будут выявлены нарушения, то у Галкина* могут конфисковать особняк по соответствующему закону о фейках про армию, который был принят 14 февраля 2024 года.
К слову, осенью 2023 года вышеназванный замок чуть было не продали: потенциальный покупатель — бизнесмен и эксперт в области недвижимости Андрей Ковалёв — согласился на сделку, но выдвинул собственные условия. По его мнению, роскошный дворец стоит 150 миллионов рублей, а не миллиард, как требовал Максим Галкин*.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.