Бородин потребовал у Генпрокуратуры конфисковать замок Галкина* в Грязи за фейки

Бежавший в Израиль юморист Максим Галкин* может лишиться замка в подмосковной деревне Грязь в связи с новым законом о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. Соответствующее обращение уже поступило в Генпрокуратуру РФ, пишет Mash.

Обратился в надзорный орган глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Решение о судьбе замка стоимостью миллиард рублей будет принято по итогам прокурорской проверки. Если в ходе неё будут выявлены нарушения, то у Галкина* могут конфисковать особняк по соответствующему закону о фейках про армию, который был принят 14 февраля 2024 года.

К слову, осенью 2023 года вышеназванный замок чуть было не продали: потенциальный покупатель — бизнесмен и эксперт в области недвижимости Андрей Ковалёв — согласился на сделку, но выдвинул собственные условия. По его мнению, роскошный дворец стоит 150 миллионов рублей, а не миллиард, как требовал Максим Галкин*.