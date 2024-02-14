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14 февраля, 06:56

Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества за фейки о ВС РФ и преступления против государственной безопасности. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, изменения вносятся в Уголовный кодекс, а именно в статьи "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий" и "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

Применять норму будут к тем, кто совершил преступление из корыстных побуждений. Причём речь идёт лишь о том имуществе, что было получено в результате совершения преступления или использовано для деятельности, направленной против безопасности страны.

Напомним, авторами вышеназванного документа выступили лидеры фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным. Законопроект приняли во II и III чтениях 31 января. Уже 7 февраля его одобрил Совет Федерации.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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