Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества за фейки о ВС РФ и преступления против государственной безопасности. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, изменения вносятся в Уголовный кодекс, а именно в статьи "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий" и "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
Применять норму будут к тем, кто совершил преступление из корыстных побуждений. Причём речь идёт лишь о том имуществе, что было получено в результате совершения преступления или использовано для деятельности, направленной против безопасности страны.
Напомним, авторами вышеназванного документа выступили лидеры фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным. Законопроект приняли во II и III чтениях 31 января. Уже 7 февраля его одобрил Совет Федерации.