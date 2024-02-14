Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий конфискацию имущества за фейки о ВС РФ и преступления против государственной безопасности. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, изменения вносятся в Уголовный кодекс, а именно в статьи "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий" и "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

Применять норму будут к тем, кто совершил преступление из корыстных побуждений. Причём речь идёт лишь о том имуществе, что было получено в результате совершения преступления или использовано для деятельности, направленной против безопасности страны.