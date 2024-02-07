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7 февраля, 08:16

Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совет Федерации одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России и публичные призывы к совершению действий против безопасности нашей страны. Решение было принято единогласно.

Так, согласно документу, конфискация может применяться в случаях публичного распространения фейков о ВС РФ и госорганах, публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершённых из корыстных побуждений.

Под деятельностью, направленной против безопасности РФ, понимается в частности, дезертирство, неисполнение приказа, получение или дача взятки и бандитизм.

Милонов объяснил, зачем нужен закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Милонов объяснил, зачем нужен закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Авторами документа выступили лидеры фракций ГД во главе со спикером Вячеславом Володиным. 31 января Госдума приняла закон во II и III чтениях.

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова
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