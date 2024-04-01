Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 01:16

Приставы арестовали счета и активы на 100 трлн рублей по иску об изъятии "Макфы"

Судебные приставы в рамках иска о взыскании имущества АО "Макфа" и аффилированных с ним компаний арестовали счета родственников объявленного в розыск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Вадима Белоусова. Об этом после ознакомления с постановлением сообщает ТАСС.

В частности, возможностью распоряжаться активами лишились зять бывшего парламентария Максим Чигинцев, мать Юревича Наталья и ещё десятки физических и юридических лиц. Последние по большей части распределены между членами семей экс-губернатора и экс-депутата.

"Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 триллионов рублей", — следует из текста постановления.

На Урале могут национализировать важные для оборонки заводы братьев-магнатов в эмиграции
На Урале могут национализировать важные для оборонки заводы братьев-магнатов в эмиграции

Напомним, что иск в отношении "Макфы" и аффилированных с ней предприятий с целью перевести акции компаний в доход государства Генпрокуратура подала 28 марта. Указанные в документе фирмы, считают в ГП, имеют коррупционное происхождение.

Обложка ©

ТАСС / URA.ru / Ахметов Вадим

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Прокуратура
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров