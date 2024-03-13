Путин отменил передачу во временное управление долей "Данона" Росимуществу

Изменения внесены в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом, в результате которых акции АО "Данон Россия", принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", переданные Росимуществу, теперь признаны утратившими силу. О причинах такого решения в указе не говорится.