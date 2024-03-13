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13 марта, 17:58
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Путин отменил передачу во временное управление долей "Данона" Росимуществу

Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в дочерней компании "Данона" передавались во временное управление Росимущества. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовой информации.

Изменения внесены в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом, в результате которых акции АО "Данон Россия", принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", переданные Росимуществу, теперь признаны утратившими силу. О причинах такого решения в указе не говорится.

Путин: Переданные Росимуществу иностранные компании должны получать господдержку
Путин: Переданные Росимуществу иностранные компании должны получать господдержку

Напомним, фрaнцузский производитель молочной продукции Danone, выпускающий в России товары под брендами "Простоквашино", "Растишка", "Тёма" и другие, в октябре 2022 передал свой российский бизнес в управление местному менеджменту. А 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому компания перешла во временное управление Росимущества. Уточнялось, что гендиректором АО "Данон Россия" стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

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Shutterstock / Aynur Mammadov

Александра Мышляева
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