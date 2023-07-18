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18 июля, 18:57
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Гендиректором АО "Данон Россия" стал министр сельского хозяйства Чечни Закриев

<p>Якуб Закриев. Обложка © <a href="https://grozmer.ru/events/myer-goroda-groznogo-jakub-zakriev-prove-1986.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>мэрии Грозного</p>

Якуб Закриев. Обложка © Сайт мэрии Грозного

Новым генеральным директором АО "Данон Россия" после передачи компании во временное управление Росимуществу стал министр сельского хозяйства Чеченской Республики Якуб Закриев, следует из данных базы СПАРК.

"Руководитель компании изменился с Каппетти Чарли Виктор Хенрикус на Закриев Якуб Салманович, должность — генеральный директор", — цитирует ТАСС данные оттуда.

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Производитель Zewa, Libero и Libress ушёл из России

Напомним, фрaнцузский производитель молочной продукции Danone, выпускающий в России товары под брендами "Простоквашино", "Растишка", "Тёма" и другие, в октябре прошлого года передал свой российский бизнес в управление местному менеджменту. А 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому компания перешла во временное управление Росимущества.

Наталья Исакова
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