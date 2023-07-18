Гендиректором АО "Данон Россия" стал министр сельского хозяйства Чечни Закриев

Новым генеральным директором АО "Данон Россия" после передачи компании во временное управление Росимуществу стал министр сельского хозяйства Чеченской Республики Якуб Закриев, следует из данных базы СПАРК.

Напомним, фрaнцузский производитель молочной продукции Danone, выпускающий в России товары под брендами "Простоквашино", "Растишка", "Тёма" и другие, в октябре прошлого года передал свой российский бизнес в управление местному менеджменту. А 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому компания перешла во временное управление Росимущества.