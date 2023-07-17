Производитель Zewa, Libero и Libress ушёл из России
Шведский производитель средств личной гигиены Essity продал бизнес в России
Шведская Essity, владеющая среди прочего брендами Zewa, Libresse и Libero, продала российский бизнес компании "Новые технологии" Игоря Шилова за 117 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба производителя гигиенических товаров.
"Компания Essity, специализирующаяся в области гигиены и здравоохранения, завершила продажу своих предприятий в России по цене около 1,2 миллиарда шведских крон (117 миллионов долларов. — Прим. Лайфа). Таким образом, Essity покинула российский рынок", — говорится в сообщении.
Отметим, что Essity работала в России с 1994 года и владеет в стране тремя заводами. Одно предприятие находится в Ленинградской области, два других — под Тулой.
В апреле 2022 года Essity уже объявляла об уходе из России. Тогда в компании заявили об ухудшении условий для ведения бизнеса. Однако в августе производитель гигиенических средств заявил, что всё же продолжает продажи в нашей стране.
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