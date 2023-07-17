Производитель Zewa, Libero и Libress ушёл из России

Шведская Essity, владеющая среди прочего брендами Zewa, Libresse и Libero, продала российский бизнес компании "Новые технологии" Игоря Шилова за 117 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба производителя гигиенических товаров.

"Компания Essity, специализирующаяся в области гигиены и здравоохранения, завершила продажу своих предприятий в России по цене около 1,2 миллиарда шведских крон (117 миллионов долларов. — Прим. Лайфа). Таким образом, Essity покинула российский рынок", — говорится в сообщении.