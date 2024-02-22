Путин: Переданные Росимуществу иностранные компании должны получать господдержку

Господдержка должна распространяться не только на российские, но и на иностранные компании, которые были переданы под управление Росимущества. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Тему финансирования бизнеса глава государства обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым. Чиновник привёл в пример пивоваренную компанию "Балтика", которая не может получить поддержку, поскольку всё ещё является иностранной, хоть и управляется государством. В ответ Путин поручил министру финансов Антону Силуанову скорректировать нормы и приравнять зарубежные предприятия к отечественным.