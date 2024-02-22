Путин: Переданные Росимуществу иностранные компании должны получать господдержку
Господдержка должна распространяться не только на российские, но и на иностранные компании, которые были переданы под управление Росимущества. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Тему финансирования бизнеса глава государства обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым. Чиновник привёл в пример пивоваренную компанию "Балтика", которая не может получить поддержку, поскольку всё ещё является иностранной, хоть и управляется государством. В ответ Путин поручил министру финансов Антону Силуанову скорректировать нормы и приравнять зарубежные предприятия к отечественным.
"Надо их, безусловно, поддержать", — отметил российский лидер на совещании по развитию республики.
Напомним, что 22 февраля президент РФ совершил небольшое турне по регионам Поволжья, посетив Татарстан и Чувашию. В Казани политик сел за штурвал реактивного бомбардировщика Ту-160, а после прокатился на КамАЗе. Кроме того, глава государства посетил фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино и оценил работу телемедицины.
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