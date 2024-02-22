Путин рассказал о впечатлениях от полёта на новом Ту-160М
Путин заявил, что Ту-160М можно принимать в состав Вооружённых сил РФ
Стратегический ракетоносец Ту-160М — образец отличной техники нового поколения. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Life.ru о впечатлениях после полёта на этом самолёте.
Владимир Путин — о впечатлениях от полёта на Ту-160М. Видео © Life.ru
"Мы получаем новую технику, техника отличная! Она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна и сейчас ещё раз скажу руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооружённых сил", — поделился президент.
Напомним, накануне глава государства побывал в кабине Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. А сегодня он прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле. Весь полёт продлился 30 минут.
Ту-160М является модернизацией самолёта Ту-160 и элементом так называемой ядерной триады России. Программа воспроизводства ракетоносца в модернизированном облике была развёрнута по решению Владимира Путина. Кстати, в 2005 году президент уже летал на Ту-160 (ещё до его модернизации).
Life.ru