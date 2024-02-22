Путин рассказал о впечатлениях от полёта на новом Ту-160М

Стратегический ракетоносец Ту-160М — образец отличной техники нового поколения. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Life.ru о впечатлениях после полёта на этом самолёте.

Владимир Путин — о впечатлениях от полёта на Ту-160М. Видео © Life.ru

"Мы получаем новую технику, техника отличная! Она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна и сейчас ещё раз скажу руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооружённых сил", — поделился президент.