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15 февраля, 18:24

19Fortyfive: НАТО следует беспокоиться из-за нового российского бомбардировщика Ту-160М

Североатлантическому альянсу нужно опасаться из-за производства Россией новой модификации советского стратегического бомбардировщика Ту-160М, предупредил обозреватель Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive под заголовком "НАТО следует беспокоиться: Россия строит новые бомбардировщики Ту-160M2".

"Сейчас это самый тяжёлый бомбардировщик в мире, он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые могут уничтожать цели в отдалённых географических районах и глубоко в тылу континентальных театров военных действий", написал он.

Так, в прошлом году российские стратегические силы получили один такой бомбардировщик, а в этом — должны получить ещё три модифицированные модели.

Полёт российских Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями показали из кабины ракетоносца

Полёт российских Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями показали из кабины ракетоносца

Напомним, в конце декабря в ОАК отчитались о передаче ещё двух Ту-160 на лётные испытания. Один самолёт — строевой, прошедший испытания, а второй изготовлен с нуля.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба ОАК

Матвей Константинов
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