19Fortyfive: НАТО следует беспокоиться из-за нового российского бомбардировщика Ту-160М

Североатлантическому альянсу нужно опасаться из-за производства Россией новой модификации советского стратегического бомбардировщика Ту-160М, предупредил обозреватель Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive под заголовком "НАТО следует беспокоиться: Россия строит новые бомбардировщики Ту-160M2".

"Сейчас это самый тяжёлый бомбардировщик в мире, он способен нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, которые могут уничтожать цели в отдалённых географических районах и глубоко в тылу континентальных театров военных действий", — написал он.

Так, в прошлом году российские стратегические силы получили один такой бомбардировщик, а в этом — должны получить ещё три модифицированные модели.