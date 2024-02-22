Путин: Регионы РФ имеют хороший потенциал для роста и нуждаются в его раскрытии
Российский лидер Владимир Путин дал оценку потенциалу для роста всех регионов страны. По мнению главы государства, этот показатель находится на хорошем уровне, а потому местным властям следует заняться укреплением самодостаточности и финансовой устойчивости субъектов.
Тему благосостояния областей, краёв и республик президент затронул на совещании по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики в Цивильске.
"Все регионы России имеют хороший потенциал для роста. Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов", — произнёс Путин.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин посетил Чувашию, в ходе визита в республику он прибыл в фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино и оценил работу телемедицины. А перед этим глава государства побывал в Татарстане. Российский лидер оценил работу Казанского авиационного завода и даже попробовал себя в роли лётчика стратегического ракетоносца Ту-160.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow