Путин в Чувашии посетил сельский ФАП после ремонта и оценил работу телемедицины
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Чувашию посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино. Учреждение обслуживает 741 жителя, его построили на месте старого здания в рамках федерального проекта. Свои двери медорганизация распахнула в прошлом году. Кадры поездки главы государства публикует пресс-служба Кремля.
Путин посетил новый сельский ФАП в Чувашии. Видео © T.me / Кремль. Новости
Российский лидер ознакомился с новым подходом к обеспечению доступности лекарств, который предполагает их выдачу прямо фельдшером. Ранее местным жителям приходилось ехать за препаратами в районный центр. Также в ходе визита Путину показали пример работы телемедицинских консультаций, где фельдшер общался с участковым врачом Цивильской районной больницы. Кроме того, президент смог увидеть процедурный кабинет, где проводятся инъекции, забор крови, вакцинация, профилактический осмотр женщин и оказывается неотложная помощь.
Как сообщал Life.ru, накануне президент РФ прибыл в Казань. Он посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, а затем провёл встречи с зарубежными лидерами, которые приехали на открытие Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". В завершение дня Путин дал старт Играм. Сегодня, 22 февраля, глава государства встретился в Казани с нынешним и бывшим главами Татарстана, совершил полёт на бомбардировщике Ту-160М и проехал по трассе М12 "Восток" за рулём КамАЗа. Позже президент прибыл с рабочим визитом в столицу Чувашии Чебоксары.
ТАСС / Сергей Бобылев