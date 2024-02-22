Путин в Чувашии посетил сельский ФАП после ремонта и оценил работу телемедицины

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Чувашию посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино. Учреждение обслуживает 741 жителя, его построили на месте старого здания в рамках федерального проекта. Свои двери медорганизация распахнула в прошлом году. Кадры поездки главы государства публикует пресс-служба Кремля.

Российский лидер ознакомился с новым подходом к обеспечению доступности лекарств, который предполагает их выдачу прямо фельдшером. Ранее местным жителям приходилось ехать за препаратами в районный центр. Также в ходе визита Путину показали пример работы телемедицинских консультаций, где фельдшер общался с участковым врачом Цивильской районной больницы. Кроме того, президент смог увидеть процедурный кабинет, где проводятся инъекции, забор крови, вакцинация, профилактический осмотр женщин и оказывается неотложная помощь.