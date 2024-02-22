Путин встретился в Казани с нынешним и бывшим главами Татарстана 22 февраля, 10:34 Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Видео © T.me / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и поблагодарил его за организацию Игр будущего в Казани, а также обсудил показатели развития региона. Об этом сообщили в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Видео © T.me / Кремль. Новости

"У вас обрабатывающий сектор вырос. И несырьевой экспорт тоже. Это хорошо", — обратил внимание глава государства.

Также Путин и Минниханов должны открыть по видеосвязи новые социальные объекты в Казани и изучить проекты создания в регионе центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и масштабирования (RnD-центр) "Сибура".

Президент РФ Владимир Путин встречает первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Видео © T.me / Кремль. Новости

Внезапно к встрече политиков присоединился и первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев. При его появлении Путин поднялся с кресла и тепло поприветствовал чиновника: по-дружески обнял и долго держал его руку в крепком рукопожатии. Шаймиев поинтересовался, как дела у Путина, и присел к переговорному столу.

Напомним, 21 февраля Путин прибыл в Казань и открыл Игры будущего, которые основаны на киберспорте, робототехнике и информационных технологиях. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года и объединят участников из нескольких стран.

Авторы Татьяна Миссуми