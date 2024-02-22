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22 февраля, 16:32

Путин из Татарстана прилетел в Чувашию

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Чувашии Чебоксары. Глава государства прилетел из Казани.

Кремль показал видео полёта Путина на бомбардировщике Ту-160М от первого лица
Кремль показал видео полёта Путина на бомбардировщике Ту-160М от первого лица

Как сообщал Life.ru, накануне президент РФ прибыл в Казань. Он посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, а затем провёл встречи с зарубежными лидерами, которые прибыли на открытие Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". В завершение дня Путин дал старт Играм. Сегодня, 22 февраля, глава государства встретился в Казани с нынешним и бывшим главами Татарстана, совершил полёт на бомбардировщике Ту-160М и проехал по трассе М12 "Восток" за рулём КамАЗа.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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