Путин из Татарстана прилетел в Чувашию
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Чувашии Чебоксары. Глава государства прилетел из Казани.
Как сообщал Life.ru, накануне президент РФ прибыл в Казань. Он посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, а затем провёл встречи с зарубежными лидерами, которые прибыли на открытие Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". В завершение дня Путин дал старт Играм. Сегодня, 22 февраля, глава государства встретился в Казани с нынешним и бывшим главами Татарстана, совершил полёт на бомбардировщике Ту-160М и проехал по трассе М12 "Восток" за рулём КамАЗа.
Kremlin.ru