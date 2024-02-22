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22 февраля, 18:08

Путин: Уровень безработицы в России 2,9% — это исторический минимум

Президент РФ Владимир Путин отметил исторически низкий уровень безработицы в российской экономике, который равен 2,9%. В ходе совещания по развитию Чувашии глава государства отметил, что в республике этот показатель ещё ниже.

"Уровень безработицы в регионе — он даже ниже, чем в среднем по России. У нас и по России-то на минимальном историческом уровне находится — 2,9%. А в Чувашии — 2,3%. Это очень хорошая динамика", — отметил российский лидер.

По его словам, это значит, что загружаются производственные мощности, меняется структура региональной экономики, растёт занятость и доходы. Поэтому благополучие семей должно подрастать, заключил президент.

Путин: В РФ низкая безработица, но есть дефицит высококвалифицированных кадров
Путин: В РФ низкая безработица, но есть дефицит высококвалифицированных кадров

Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы. Причём добиться этого нашей стране не помешали даже западные санкции. Глава государства отметил, что экономика России обогнала среднемировые значения, ВВП вырос на 3,6%.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Мышляева
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