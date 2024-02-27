Оставшиеся в России магазины LG, Bosch и Sony начали закрываться
"Коммерсант": В России скоро закроются последние магазины LG, Bosch и Sony
В России начали закрываться последние магазины брендов техники LG, Bosch и Sony, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Некоторые точки будут работать до лета.
Указывается, что на их место придут магазины поставщиков из Турции и Китая. Представители азиатских компаний пояснили изданию, что решение было принято из-за проблем с поставками.
Ранее в Москве открылся крупнейший в России магазин с товарами брендов Adidas и Reebok. Он расположился на площади 1014 квадратных метров.
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ТАСС / AP / Sakchai Lalit