Оставшиеся в России магазины LG, Bosch и Sony начали закрываться

В России начали закрываться последние магазины брендов техники LG, Bosch и Sony, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Некоторые точки будут работать до лета.

Указывается, что на их место придут магазины поставщиков из Турции и Китая. Представители азиатских компаний пояснили изданию, что решение было принято из-за проблем с поставками.