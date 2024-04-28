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Регион

"Родиной не торгуем!": Захарова исключила отказ России от территорий в обмен на замороженные активы

Захарова: Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы

28 апреля, 09:47
В МИД предупредили Запад, что активы РФ должны остаться неприкосновенными. Обложка © АГН "Москва" / Мобильный репортёр

В МИД предупредили Запад, что активы РФ должны остаться неприкосновенными. Обложка © АГН "Москва" / Мобильный репортёр

Москва жёстко ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов, которая будет расцениваться как неприкрытое воровство. Об этом написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на статью о попытках Германии помешать США конфисковать часть заблокированных средств Центробанка (ЦБ) РФ, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах и побудить Москву уступить часть новых регионов.

"Активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. Российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жёсткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все", — подчеркнула дипломат.

Так она отреагировала на сообщение американской газеты The Wall Street Journal, где говорится, что Германия заинтересована в том, чтобы не трогать замороженные активы РФ, которые могут стать "рычагом давления на переговорах" по украинскому конфликту. Авторы материала называют Берлин одним из самых яростных противников попыток США реквизировать средства ЦБ.

В Бельгии отказались следовать указу Путина об обмене замороженными активами
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Напомним, законопроект о конфискации российских активов в пользу Киева Палата представителей США приняла 20 апреля. Государственная дума пригрозила зеркальным ответом. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конфискацию гвоздём в гроб западной экономики.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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