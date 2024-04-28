"Родиной не торгуем!": Захарова исключила отказ России от территорий в обмен на замороженные активы Захарова: Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы 28 апреля, 09:47 В МИД предупредили Запад, что активы РФ должны остаться неприкосновенными. Обложка © АГН "Москва" / Мобильный репортёр

Москва жёстко ответит на конфискацию Западом замороженных российских активов, которая будет расцениваться как неприкрытое воровство. Об этом написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на статью о попытках Германии помешать США конфисковать часть заблокированных средств Центробанка (ЦБ) РФ, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах и побудить Москву уступить часть новых регионов.

"Активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. Российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жёсткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все", — подчеркнула дипломат.

Так она отреагировала на сообщение американской газеты The Wall Street Journal, где говорится, что Германия заинтересована в том, чтобы не трогать замороженные активы РФ, которые могут стать "рычагом давления на переговорах" по украинскому конфликту. Авторы материала называют Берлин одним из самых яростных противников попыток США реквизировать средства ЦБ.

Авторы Татьяна Миссуми