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26 апреля, 17:50

В Бельгии отказались следовать указу Путина об обмене замороженными активами

РБК: Бельгия не признала силу указа Путина об обмене замороженными активами

Минфин Бельгии считает, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами между россиянами и иностранцами не имеет силы на территории Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает пресс-служба бельгийского министерства.

"Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в ЕС. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств", — приводит РБК сообщение ведомства.

Стоит отметить, что позиция Минфина Бельгии имеет особое значение, так как ведомство является регулятором для европейского депозитария Euroclear, в котором заблокирована основная часть российских активов.

Напомним, в ноябре 2023 года Путин подписал указ о возможности обмена замороженными активами. Согласно документу, заблокированные в нашей стране средства иностранцев можно будет обменять на замороженные активы россиян. Планировалось запустить обмен в пределах 100 тысяч рублей, причём на первом этапе счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам, заблокируют. Уточнялось, что обменом займутся брокеры и другие участники фондового рынка.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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