В Бельгии отказались следовать указу Путина об обмене замороженными активами

Минфин Бельгии считает, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами между россиянами и иностранцами не имеет силы на территории Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает пресс-служба бельгийского министерства.

"Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в ЕС. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств", — приводит РБК сообщение ведомства.

Стоит отметить, что позиция Минфина Бельгии имеет особое значение, так как ведомство является регулятором для европейского депозитария Euroclear, в котором заблокирована основная часть российских активов.