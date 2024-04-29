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29 апреля, 04:16

FT: Оставшиеся в РФ западные банки уплатили в 2023 году вчетверо больше налогов

В 2023 году сумма налогов, уплаченных в России европейскими банками, составила около 800 миллионов евро. Это значительно выше, чем до начала СВО, сообщила Financial Times.

"Крупнейшие западные банки, оставшиеся в России, заплатили Кремлю более 800 миллионов евро налогов в прошлом году, что в четыре раза превышает довоенный уровень", — сказано в материале издания.

Как следует из отчётов банков Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, их совокупная прибыль в 2023 году оказалась втрое выше, чем в 2021-м, — более трёх миллиардов евро. Соответственно, и налоги много выше 200 миллионов евро, что были в 2021 году. При этом большая часть суммы приходится на российскую дочку австрийского Raiffeisen Bank.

Журналисты пояснили, что иностранные банкиры преуспевают не только из-за подросшей процентной ставки, но и из-за принятых ограничительных мер в отношении российских коллег. Санкции лишили последних доступа к международным платёжным системам, благодаря чему у граждан РФ возросла популярность европейских кредитных организаций. Те же своими налогами помогают России поддерживать финансовую стабильность, отметила газета.

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Ранее на Западе заявили о стабильном росте экономики РФ вопреки санкциям. Как указали специалисты, заморозка российских активов, исключение банков РФ из мировых платёжных систем и прекращение торговли укрепили отношения Москвы с другими международными партнёрами.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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