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22 апреля, 09:52

"У нас не носят розовые очки": В Кремле оценили новый пакет антироссийских санкций ЕС

Песков: Российские власти будут минимизировать последствия новых санкций ЕС

Российские власти ждут продолжения "санкционных упражнений" со стороны западных стран и видят, какие сферы и отрасли могут стать целью новых ограничений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на вопрос о подготовке Евросоюзом нового пакета санкций, в который также может быть включён запрет на поставки СПГ.

"Здесь никто у нас не носит розовые очки, и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. Понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты, мягко говоря. Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. Очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе", объяснил официальный представитель Кремля.

Тем не менее Правительство РФ будет сводить к минимуму последствия новых санкций Европейского союза в отношении нашей страны. Российская Федерация будет следовать курсу, продиктованному национальными интересами, подытожил Песков.

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Напомним, о том, что ЕС готовит 14-й пакет направленных против РФ санкций, заявили 9 апреля в Еврокомиссии. Председатель органа тогда отметил, что процесс согласования новых антироссийских ограничений становится всё более сложным, как и дискуссии на эту тему между европейскими государствами. Как удалось узнать представителям прессы у одного из высокопоставленных чиновников Европейского союза в Брюсселе, санкции нового пакета будут нацелены на тех, кто действует в обход наложенных на Россию ограничений.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Юнашев
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