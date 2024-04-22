"У нас не носят розовые очки": В Кремле оценили новый пакет антироссийских санкций ЕС

Российские власти ждут продолжения "санкционных упражнений" со стороны западных стран и видят, какие сферы и отрасли могут стать целью новых ограничений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, отвечая на вопрос о подготовке Евросоюзом нового пакета санкций, в который также может быть включён запрет на поставки СПГ.

"Здесь никто у нас не носит розовые очки, и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. Понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты, мягко говоря. Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. Очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе", — объяснил официальный представитель Кремля.

Тем не менее Правительство РФ будет сводить к минимуму последствия новых санкций Европейского союза в отношении нашей страны. Российская Федерация будет следовать курсу, продиктованному национальными интересами, подытожил Песков.