В ЕС объяснили, кого коснётся 14-й пакет санкций против России

Евросоюз (ЕС) разрабатывает 14-й пакет санкций против Москвы. Как заявил высокопоставленный представитель ЕС журналистам в Брюсселе, документ будет направлен против тех, кто обходит действующие ограничения в отношении Российской Федерации.

"Мы работаем в настоящее время над 14-м пакетом санкций против России. Он будет направлен на борьбу с обходом рестрикций и включит санкции против тех, кто уже обходит их", — приводит ТАСС слова неназванного представителя ЕС.