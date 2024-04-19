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19 апреля, 09:29

В ЕС объяснили, кого коснётся 14-й пакет санкций против России

ЕС работает над пакетом санкций против нарушителей антироссийских ограничений

Евросоюз (ЕС) разрабатывает 14-й пакет санкций против Москвы. Как заявил высокопоставленный представитель ЕС журналистам в Брюсселе, документ будет направлен против тех, кто обходит действующие ограничения в отношении Российской Федерации.

"Мы работаем в настоящее время над 14-м пакетом санкций против России. Он будет направлен на борьбу с обходом рестрикций и включит санкции против тех, кто уже обходит их", — приводит ТАСС слова неназванного представителя ЕС.

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О том, что ЕС начал работу над 14-м пакетом антироссийских санкций, ранее сообщили и в Еврокомиссии. Вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис признал, что согласовывать новые ограничения против РФ стало труднее. По его словам, дискуссии между странами – членами ЕС на эту тему становятся всё более сложными.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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