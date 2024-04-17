Министр финансов Египта счёл возможным справиться с влиянием санкций против РФ

Египет знает о способах, которые помогут справляться с влиянием западных санкций в отношениях с Россией, заявил РИА "Новости" министр финансов страны Мухаммед Мааит на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

"Мы видим, как это решать", — ответил глава Минфина на соответствующий вопрос журналиста, заметив, что иногда западные рестрикции оказывают влияние на работу Москвы и Каира.