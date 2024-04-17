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17 апреля, 07:22

Министр финансов Египта счёл возможным справиться с влиянием санкций против РФ

Египет знает о способах, которые помогут справляться с влиянием западных санкций в отношениях с Россией, заявил РИА "Новости" министр финансов страны Мухаммед Мааит на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

"Мы видим, как это решать", — ответил глава Минфина на соответствующий вопрос журналиста, заметив, что иногда западные рестрикции оказывают влияние на работу Москвы и Каира.

По словам Мааита, Центробанк Египта в настоящее время изучает возможность начать принимать в стране российские карты "Мир".

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Тем временем Запад продолжает давить на партнёров России по санкциям. В связи с шантажом крупнейший в Казахстане Halyk Bank ("Народный банк") с 27 февраля прекратил обслуживание карт российской платёжной системы "Мир". Аналогичное решение принято в Киргизии, оно вступило в силу с 5 апреля. А 30 марта банки Армении прекратили работать с картами "Мир".

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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