Министр финансов Египта счёл возможным справиться с влиянием санкций против РФ
Египет знает о способах, которые помогут справляться с влиянием западных санкций в отношениях с Россией, заявил РИА "Новости" министр финансов страны Мухаммед Мааит на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
"Мы видим, как это решать", — ответил глава Минфина на соответствующий вопрос журналиста, заметив, что иногда западные рестрикции оказывают влияние на работу Москвы и Каира.
По словам Мааита, Центробанк Египта в настоящее время изучает возможность начать принимать в стране российские карты "Мир".
Тем временем Запад продолжает давить на партнёров России по санкциям. В связи с шантажом крупнейший в Казахстане Halyk Bank ("Народный банк") с 27 февраля прекратил обслуживание карт российской платёжной системы "Мир". Аналогичное решение принято в Киргизии, оно вступило в силу с 5 апреля. А 30 марта банки Армении прекратили работать с картами "Мир".
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