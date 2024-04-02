Крупнейший банк Казахстана прекратил обслуживать карты "Мир"
Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank не работает с картами "Мир" с 27 февраля
Крупнейший в Казахстане Halyk Bank ("Народный банк") с 27 февраля прекратил обслуживание карт российской платёжной системы "Мир". Об этом рассказал сотрудник колл-центра финансовой организации.
"Последнее изменение было 27 февраля, карты "Мир" больше не обслуживаются", — приводит ТАСС слова сотрудника колл-центра.
Уточняется, что ограничения коснулись не только банкоматов, но и POS-терминалов. Однако, по какой именно причине банк перестал обслужить карты "Мир", неизвестно.
Halyk Bank является системообразующим коммерческим в Казахстане, а также одним из крупнейших банков республики по размеру капитала.
А ранее Life.ru писал, что российские карты "Мир" перестанут работать в Киргизии с 5 апреля. Такая мера была принята с целью минимизировать риск вторичных санкций со стороны Соединённых Штатов.
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