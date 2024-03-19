Банки Армении прекратят принимать карты "Мир" с 30 марта

Национальная система платёжных карт (НСПК) получила официальное извещение от платёжной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки – участники ArCa заканчивают обслуживание карт "Мир". Об этом сообщает пресс-служба НСПК.

"НСПК получила официальное уведомление от платёжной системы Армении о том, что с 30 марта банки – участники АрКа прекращают обслуживание карт "Мир". При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк "ВТБ Армения", который обслуживает карты "Мир" в своей инфраструктуре в полном объёме", — объяснили в НСПК.

Там пообещали, что владельцы карт "Мир" любых российских банков по-прежнему могут пользоваться ключевыми сервисами в инфраструктуре "ВТБ Армения": снятие наличных в банкоматах банка, оплата услуг в онлайн-приложении. Также они смогут и дальше совершать денежные переводы, в том числе трансграничные. В НСПК добавили, что в настоящее время в Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Всего в республике более 190 банкоматов.