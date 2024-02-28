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27 февраля, 21:43

Один из казахстанских банков приостановил операции с картами "Мир"

В Казахстане банк "Фридом Финанс" приостановил операции с картами "Мир"

Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами платежной системы "Мир". Как сообщили корреспондентам Sputnik Казахстан, эту информацию им подтвердили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.

"Банк рассматривает вопрос по <...> минимизации риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций", — говорится в сообщении.

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Напомним, 23 февраля Евросоюз огласил новый, 13-й пакет санкций в отношении России. Помимо этого, властями Соединённых Штатов были введены определённые меры санкционного воздействия против платёжной системы "Мир".

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pixabay

Алексей Соловьёв
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