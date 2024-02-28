Один из казахстанских банков приостановил операции с картами "Мир"
В Казахстане банк "Фридом Финанс" приостановил операции с картами "Мир"
Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами платежной системы "Мир". Как сообщили корреспондентам Sputnik Казахстан, эту информацию им подтвердили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.
"Банк рассматривает вопрос по <...> минимизации риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций", — говорится в сообщении.
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