Банки Киргизии прекратят принимать карты "Мир" с 5 апреля
Российские карты "Мир" перестанут работать в Киргизии с 5 апреля. Как сообщается на сайте оператора киргизской платёжной системы "Элкарт", такое решение было принято с целью минимизировать риск вторичных санкций со стороны США.
"С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр", как гарант бесперебойной работы национальной платёжной системы "Элкарт", информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре", — говорится в сообщении оператора.
В конце февраля США ввели санкции против платёжной системы "Мир". Ранее Life.ru сообщал, что 30 марта банки Армении прекратили обслуживать карты "Мир". При этом россияне по-прежнему могут пользоваться ими через "ВТБ-Армения". А завтра, 3 апреля, сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay прекратит работу с российскими картами "Мир".
Ura.ru / TACC / Алексей Андронов