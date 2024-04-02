Банки Киргизии прекратят принимать карты "Мир" с 5 апреля

Российские карты "Мир" перестанут работать в Киргизии с 5 апреля. Как сообщается на сайте оператора киргизской платёжной системы "Элкарт", такое решение было принято с целью минимизировать риск вторичных санкций со стороны США.

"С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр", как гарант бесперебойной работы национальной платёжной системы "Элкарт", информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре", — говорится в сообщении оператора.