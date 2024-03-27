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27 марта, 08:54

Samsung Pay прекращает работу с картами "Мир" с 3 апреля

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay прекратит работу с российскими картами "Мир" с 3 апреля. Начиная с этого дня, нельзя будет привязать новые карты "Мир", а добавленные ранее будут удалены. Об этом говорится в сообщении на сайте Samsung.

"Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт / карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений", — сказано в сообщении.

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Напомним, сообщения об ограничении работы Samsung Pay в России появились ещё в марте 2022 года. Но тогда компания заявила, что продолжит свою работу на территории нашей страны, хоть не исключила проблем при оплате и переводах картами Mastercard и Visa из-за санкций. Однако работа с картами "Мир" продолжалась в штатном режиме.

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Freepik.com

Александра Вишнякова
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