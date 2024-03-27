Samsung Pay прекращает работу с картами "Мир" с 3 апреля

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay прекратит работу с российскими картами "Мир" с 3 апреля. Начиная с этого дня, нельзя будет привязать новые карты "Мир", а добавленные ранее будут удалены. Об этом говорится в сообщении на сайте Samsung.

"Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт / карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений", — сказано в сообщении.